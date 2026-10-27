Interceptan en Villa Gesell a una mujer al volante de un auto robado en Mar del Plata

La mujer y el vehículo recuperado en Villa Gesell tras un robo en Mar del Plata.

Una mujer de 66 años, domiciliada en General Madariaga, fue aprehendida en las últimas horas por efectivos del destacamento vial de Villa Gesell luego de ser interceptada circulando a bordo de un automóvil que registraba un pedido de secuestro activo por una causa de robo automotor.

El operativo se llevó a cabo en el marco de las labores de control que realiza el departamento de zona operativa vial X La Costa.

Según se informó oficialmente, el personal policial procedió a la interceptación de un vehículo Fiat Cronos. Al efectuar la consulta informática de rigor mediante el sistema de emergencias 911, el sistema arrojó que el rodado contaba con un pedido de secuestro activo desde el 5 de julio de 2025. La medida judicial había sido solicitada por la OUDEPA (Mar del Plata) en el marco de una investigación caratulada como robo automotor.

Ante esta situación, los uniformados hicieron efectivo el secuestro preventivo del automóvil y la aprehensión de la conductora, de 66 años.

Puesto en conocimiento de los hechos, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno avaló las actuaciones policiales y dispuso la notificación de la formación de causa a la imputada en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal (CPP). Cumplimentados los recaudos legales correspondientes, la mujer recuperó la libertad.