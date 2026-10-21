Abrió un auto, robó documentación y lo detuvieron

Un hombre de 33 años acusado de abrir un auto estacionado y robar algunas pertenencias de su interior fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que aprehendió al sujeto en Jara y French, luego de que presuntamente sustrajera documentación del interior de un vehículo estacionado en avenida Jara y Brandsen.

Elementos recuperados.

El hecho fue advertido por el propietario del rodado, de 66 años, quien sorprendió al sospechoso y aportó características físicas y de vestimenta que permitieron su rápida interceptación.

“Durante el procedimiento, se recuperaron documentos y tarjetas pertenecientes a la víctima, mientras que también se secuestró un celular del imputado. Además, se obtuvieron filmaciones de interés para la investigación”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.