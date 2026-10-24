Dijo que era chofer de aplicación y andaba en un auto robado

Un hombre de 41 años que conducía un auto robado y dijo ser chofer de aplicación durante un control fue aprehendido por personal policial tras la realización de un operativo de control en la intersección de la avenida Colón y San Juan.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que detectó irregularidades en la identificación del automóvil luego de que el conductor manifestara no tener la documentación del vehículo.

Tiene 41 años.

Al verificar los datos, los efectivos constataron que la patente colocada no coincidía con el dominio grabado en las puertas del rodado y confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo desde febrero de 2026, solicitado por la comisaría decimotercera en una causa por hurto automotor.

Tras comprobar que la patente colocada correspondía a otro vehículo lo trasladaron a la comisaría cuarta donde labraron las actuaciones de rigor por encubrimiento. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.