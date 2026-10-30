“Motochorros” le arrebataron la cadena de oro a una turista

Dos hombres acusados de robarle una cadena a una turista brasileña de 29 años en el cetro bajo la modalidad "motochorros" fueron aprehendidos por personal policial: el botín fue recuperado, la moto en la que se desplazaban secuestrada y ambos terminaron en el complejo penitenciario de Batán.

Moto en la que se desplazaban.

El episodio ocurrió en calle Corrientes, entre Alberti y avenida Pedro Luro cuando uno de los sujetos habría sorprendido a la víctima y le arrancó la cadena que llevaba en el cuello, para luego escapar junto a un cómplice a bordo de una motocicleta.

A partir de las características del rodado y de los sospechosos, efectivos del Comando de Patrullas realizaron un operativo de búsqueda que permitió interceptar a los dos hombres de 26 y 28 años que se desplazaban en una moto Benelli 300.

Uno de los aprehendidos.

Los efectivos recuperaron parte de la cadena sustraída, que uno de ellos llevaba en la boca, junto con un dije con forma de oso y 230 mil pesos.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de las actuaciones correspondientes por el delito de robo, el secuestro del dinero y del motovehículo y el traslado de ambos aprehendidos a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.