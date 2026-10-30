¿Vuelve la lluvia a Mar del Plata? El pronóstico para el último día de octubre
Se esperan lloviznas durante la madrugada y chaparrones por la mañana y la tarde, aunque las probabilidades de precipitaciones serán bajas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El último sábado de octubre llegará con tiempo inestable a Mar del Plata. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 31 de octubre tendrá temperaturas templadas, algunas lluvias durante buena parte del día y viento que podría presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
La jornada comenzará con una temperatura mínima de 12 grados y cielo con lloviznas durante la madrugada. Para la mañana y la tarde se esperan chaparrones, aunque la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.
Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 18 grados durante la tarde. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias.
Cómo estará el viento durante el sábado
El viento también será un factor a tener en cuenta. Durante la madrugada y la mañana soplará del sector noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde rotará al este, con intensidades similares.
Hacia la noche volverá a predominar el noreste y aumentará su velocidad, con registros de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada y nuevamente por la noche.
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