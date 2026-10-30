¿Vuelve la lluvia a Mar del Plata? El pronóstico para el último día de octubre

El último sábado de octubre llegará con tiempo inestable a Mar del Plata. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 31 de octubre tendrá temperaturas templadas, algunas lluvias durante buena parte del día y viento que podría presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 12 grados y cielo con lloviznas durante la madrugada. Para la mañana y la tarde se esperan chaparrones, aunque la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Mar del Plata tendrá un sábado con temperaturas agradables

Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 18 grados durante la tarde. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias.

Cómo estará el viento durante el sábado

El viento también será un factor a tener en cuenta. Durante la madrugada y la mañana soplará del sector noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde rotará al este, con intensidades similares.

Octubre se despide con algunas precipitaciones y viento intenso en distintos momentos de la jornada.

Hacia la noche volverá a predominar el noreste y aumentará su velocidad, con registros de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada y nuevamente por la noche.