Volvió la primavera pero con tormentas: rige un alerta meteorológico para Mar del Plata

Mar del Plata comenzó la mañana soleada aunque las condiciones cambiarán con el correr del día y se espera la llegada de tormentas durante la tarde y con mayor intensidad hacia la noche.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados a las 7, la temperatura mínima prevista para este miércoles es de 10°C, mientras que la máxima alcanzaría los 19°C.

Durante la mañana, el cielo estará marcado por la presencia de niebla, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. La temperatura rondará los 15°C y el viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la tarde, el pronóstico anticipa tormentas, con una probabilidad de lluvias que oscila entre el 40% y el 70%. La temperatura podría alcanzar los 19°C, mientras que el viento rotará al noreste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para la mayoría de los sitios especializados, la lluvia podría caer desde el mediodía mientras que otros estiman que el agua caerá a partir de las 18.

Rige un alerta por tormentas

El panorama será más inestable durante la noche, cuando se espera un temporal fuerte, con una probabilidad de precipitaciones también estimada entre el 40% y el 70%. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) rige un alerta por tormentas fuertes desde la noche. La temperatura descenderá hasta los 13°C y el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El SMN determina que General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado estarán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Podrían caer abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

Ante este fenómeno, se aconseja desde el organismo oficial :

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.