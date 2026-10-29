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Se mantiene el calorcito este viernes en Mar del Plata, pero vuelven las tormentas

El viernes estará marcado por la inestabilidad y finalizará con fuertes ráfagas del sector noreste. Las condiciones serían similares el fin de semana.

El pronóstico del tiempo para este viernes 30 de octubre en Mar del Plata.

29 de Octubre de 2026 18:31

Por Redacción 0223

PARA 0223

Luego de una jornada que comenzó con tormentas y mejoró con la salida del sol y un leve ascenso de la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las condiciones agradables se mantendrán este viernes en Mar del Plata, aunque estarán acompañadas por lluvias y tormentas a lo largo del día.

De acuerdo al organismo, el jueves se despedirá con 14°, viento del sector noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) y cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Pronostican chaparrones en la mañana y la noche del viernes, y tormentas aisladas por la tarde.

Para este viernes, se espera una temperatura máxima de 18° y una mínima de 11°, aunque el tiempo estará inestable, con chaparrones durante la mañana y la noche, y tormentas aisladas por la tarde. Además, el viento, que comenzará a soplar suavemente desde el noreste, rotará al este durante la tarde y aumentará su intensidad hacia el final de la jornada.

En ese sentido, el SMN pronosticó ráfagas de hasta 50 km/h del sector noreste durante la noche, que se extenderán hasta la madrugada del sábado.

De cara al fin de semana, las temperaturas cercanas a los 20° se mantendrán, aunque no estará libre de precipitaciones. El Servicio Meteorológico anticipó lloviznas durante la mañana y la tarde del sábado, mientras que para el domingo se esperan chaparrones durante la tarde.

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