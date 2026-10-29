Jueves sin alertas pero inestable: cómo sigue el clima en Mar del Plata

Ya pasó el alerta meteorológico por Mar del Plata pero la inestabilidad no y será protagonista de la jornada, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su último informe, el organismo pronostica un jueves marcada por la nubosidad y la probabilidad de lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, mientras que durante la tarde podrían registrarse tormentas aisladas.

La mañana comenzó con el cielo cubierto y neblina, una temperatura de 14 grados y una humedad del 98%. Además, se registró viento del este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una visibilidad de 8 kilómetros.

Cómo estará el tiempo durante el día

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 14 grados.

Por la tarde, las condiciones podrían desmejorar con la posibilidad de tormentas aisladas. En esa franja horaria, la temperatura llegará a los 16 grados y la probabilidad de precipitaciones serán mínimas, entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 13 grados. La probabilidad de lluvias será baja, de entre el 0% y el 10%.

El viento predominará del noreste durante toda la jornada y podría intensificarse por la noche, cuando se esperan velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.