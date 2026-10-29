Jueves sin alertas pero inestable: cómo sigue el clima en Mar del Plata
El pronóstico de los principales sitios del tiempo para este 29 de octubre. Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Ya pasó el alerta meteorológico por Mar del Plata pero la inestabilidad no y será protagonista de la jornada, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En su último informe, el organismo pronostica un jueves marcada por la nubosidad y la probabilidad de lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, mientras que durante la tarde podrían registrarse tormentas aisladas.
La mañana comenzó con el cielo cubierto y neblina, una temperatura de 14 grados y una humedad del 98%. Además, se registró viento del este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una visibilidad de 8 kilómetros.
Cómo estará el tiempo durante el día
De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 14 grados.
Por la tarde, las condiciones podrían desmejorar con la posibilidad de tormentas aisladas. En esa franja horaria, la temperatura llegará a los 16 grados y la probabilidad de precipitaciones serán mínimas, entre el 10% y el 40%.
Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 13 grados. La probabilidad de lluvias será baja, de entre el 0% y el 10%.
El viento predominará del noreste durante toda la jornada y podría intensificarse por la noche, cuando se esperan velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
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