Zona Fría: la Justicia rechazó el amparo de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon apeló la resolución del Juzgado Federal que rechazó el amparo colectivo presentado contra los cambios en el régimen de Zona Fría para los usuarios residenciales de gas. El organismo cuestionó que la Justicia no le haya reconocido legitimación para impulsar la acción y pidió que el caso sea revisado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Según informó la propia Defensoría a través de un comunicado, el recurso fue presentado este viernes dentro del plazo legal de 48 horas. La resolución cuestionada había sido notificada el miércoles 28 de octubre y rechazó in limine -es decir, sin darle trámite- el amparo promovido contra la Ley 27.828, que modificó el régimen de Zona Fría.

El organismo a cargo de Marcelo Lacedonia presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata.

El Juzgado Federal consideró que la Defensoría municipal no cuenta con legitimación activa para presentar esa acción ante la Justicia Federal. Sin embargo, el organismo remarcó que la decisión no analizó la validez de la ley cuestionada ni se expidió sobre el planteo de fondo.

Tampoco resolvió la medida cautelar que había solicitado la Defensoría. Por lo tanto, la apelación presentada ahora apunta, en esta instancia, a cuestionar la decisión que impidió que el amparo colectivo avanzara.

En su presentación, la Defensoría del Pueblo pidió mantener las condiciones tarifarias de Zona Fría.

Uno de los argumentos que destacó el organismo es que, antes de la resolución judicial, el Fiscal General había dictaminado a favor de reconocerle legitimación para promover la acción. No obstante, el Juzgado Federal se apartó de ese dictamen y rechazó la presentación. La Defensoría decidió recurrir esa decisión para que sea revisada por una instancia superior.

Mientras continúa la discusión judicial, la Ley 27.828 se encuentra vigente. Por ese motivo, la Defensoría recomendó a los vecinos y vecinas revisar su situación frente al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) a través de la aplicación Mi Argentina.