Federico D’Elía y su reencuentro en el escenario con Diego Peretti: “Volvimos a la cotidianeidad”

Este sábado y domingo Diego Peretti y Federico D’Elía volverán a coincidir en un escenario marplatense cuando se levante el telón de “El jefe del jefe”, la adaptación teatral de “The Boss of it All”, de Lars von Trier que tiene a la dupla girando por el país luego de una exitosa temporada en Buenos Aires.

“Es una comedia chiquita. Nos fue muy bien. Empezamos la gira y la están recibiendo muy bien también, es la única comida de Lars von Trier”, adelanta en diálogo con 0223 Federico D’Elía.

“Volvimos a trabajar con Diego. Teníamos contacto, sí pero no trabajamos más juntos. Volver a encontrarnos en el escenario fue uno de los motivos por los que acepté la obra, siempre digo que volvimos a la cotidianeidad”, dice D’Elía.

En “El Jefe del jefe” el ex “El desvío” interpreta a Gabriel, dueño de una empresa que años atrás inventó un presidente ficticio para no cargar con las decisiones impopulares del negocio. Cuando unos compradores extranjeros exigen reunirse cara a cara con “el jefe”, Gabriel no encuentra mejor salida que contratar a un actor desempleado, Cristian (Peretti), para que se haga pasar por él.

“Tengo muy poco de Gabriel, nada te diría. Porque es una persona que no enfrenta, no dialoga.. el diálogo es primordial. Este hombre tiene problemas para enfrentar sus vínculos, se inventa un otro… no se me ocurriría hacer eso”, dice.

“Disculpe, ¿fuego tiene?” La pregunta que perdura hace un cuarto de siglo

Federico D’Elía no reniega de su pasado y es consciente que, al volver a trabajar con Diego Peretti, la pregunta que remite al posible retorno de “Los Simuladores” es inevitable. Con una sonrisa, descarta por el momento el regreso de Mario Santos (su personaje), Emilio Ravenna (Pretti), Pablo Lampone (Alejandro Fiore) y Gabriel Medina (Martín Seefeld).

También reconoce que la serie, que tuvo dos temporadas tiene fanáticos que saben de memoria los diálogos y que todavía lo ven por la calle y lo llaman por su apellido en la recordada ficción o le preguntan si tiene fuego. “No me molesta para nada”, asegura.

“No me pesa, ni me molesta para nada que me sigan diciendo Mario Santos. Cuando tenemos un personaje así, con un programa tan querido que ya pasaron 25 años y se sigue transmitiendo en plataformas y sigue vivo pasa eso”, dice. “Los Simuladores fue un programa que hicimos con mucho amor”, cierra.

Consultado sobre los proyectos para lo que resta del año, D’Elía explica que, de ser por el público, “El jefe del jefe” debería seguir girando pero finalizará a fin de año para dar paso a nuevos proyectos.

“El Jefe del jefe” se presenta este sábado y domingo en el Centro de Arte Mar del Plata. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750)