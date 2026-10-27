Una por una, todas las obras que llegan a Mar del Plata: ¿Qué pasa con los precios amigables?

Luego de varias entrevistas en las que encendió alerta entre los marplatenses por el duro momento que atraviesa el teatro comercial de cara a la temporada 2026/2027, el productor teatral Carlos Rottemberg confirmó que tendrá diez obras en cartel y las seis salas que administra funcionando. Además dio detalles de la iniciativa de los precios amigables.

Según explicó el empresario, la demora en definir la grilla de espectáculos en su salas se debió al temor por el fenómeno meteorológico El Niño. En esta línea, detalló que productores y artistas se decidieron a último momento por "miedo a que el clima juegue una mala pasada durante el verano", dijo al tiempo que confirmó la continuidad de la iniciativa de "Precios Amigables".

Así, las obras que llegarán a Mar del Plata son: "Misery", la adaptación teatral de la novela de Stephen King, protagonizada por Juan Gil Navarro y Julia Calvo. "La llamada", el musical que reúne a Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani, Juli Castro y César "Banana" Pueyrredón, con una banda marplatense en vivo.

"Regla de tres simple", con Sofía Pachano y Felipe Colombo tabién serán de la partida junto al unipersonal "Las cosas maravillosas", protagonizado por Natalie Pérez. A su vez, Mauricio Dayub volverá a presentarse con los clásicos "El equilibrista" y "El amateur".

La programación de Rottemberg se completa con "Las hijas", "La función que sale mal" y "Chungo". La décima propuesta será una sorpresa con primeras figuras, que Rottemberg definió como un "broche de oro" y se anunciará en noviembre para el cierre de la temporada.