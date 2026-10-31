Ordenan revisar el pedido de Juan Pablo Offidani para mudarse a Entre Ríos mientras continúa en libertad

La Cámara de Apelación y Garantías revocó una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 que había rechazado el pedido de Juan Pablo Offidani –condenado en la causa vinculada con el abuso sexual agravado de Lucía Pérez y los delitos de comercialización de estupefacientes- para establecer su domicilio en la provincia de Entre Ríos y consideraron que la solicitud debe ser evaluada nuevamente, con la posibilidad de imponer controles y garantías para asegurar que continúe sometido al proceso judicial.

La defensa de Offidani había planteado que su asistido cumplió con todas las obligaciones impuestas desde que recuperó la libertad, sin registrar incumplimientos y argumentó que su permanencia en Mar del Plata genera situaciones de aislamiento y hostilidad que afectan su vida cotidiana y su tratamiento psicológico.

Lo resolvió la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías.

En esa misma línea acompañaron informes profesionales que recomendaron el traslado a Entre Ríos, donde tendría posibilidades de inserción laboral, continuidad terapéutica y un entorno social más favorable. También propuso controles periódicos ante las autoridades policiales de esa provincia.

La Fiscalía General se había opuesto al cambio de domicilio al considerar que el traslado podría incrementar los riesgos procesales mientras que los particulares damnificados también solicitaron que el condenado regresara inmediatamente a la Unidad Penal 44 de Batán.

Los Jueces Adrián Angulo y Gastón de Marco entendieron que autorizar un cambio de residencia no significa conceder nuevamente la excarcelación que había sido revocada anteriormente. Esa decisión, dictada el 21 de abril de 2026, todavía se encuentra pendiente de revisión ante el Tribunal de Casación bonaerense.

Lo resolvió la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías.

El fallo también tuvo en cuenta que Offidani lleva cumplidas más de las dos terceras partes de una pena única de 15 años de prisión, impuesta mediante una sentencia que todavía no está firme. Asimismo, consideró que el conflicto social generado por su regreso al medio libre y las dificultades de convivencia en Mar del Plata justifican analizar la posibilidad de una radicación en otra provincia.

Un punto para destacar es que la resolución firmada el viernes no autoriza automáticamente la mudanza ni modifica su situación procesal sino que ordenó al Tribunal Oral N° 2 que vuelva a analizar el pedido, verifique el domicilio propuesto y determine las condiciones de control que considere necesarias. Entre ellas, mencionó presentaciones periódicas ante una dependencia policial, la constitución de un domicilio legal en la provincia de Buenos Aires y la eventual imposición de garantías personales o reales.