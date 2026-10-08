A diez años del femicidio de Lucía Pérez habrá una serie de actividades para recordarla y reclamar justicia

Este jueves se cumplen diez años del femicidio de Lucía Pérez y, para homenajearla y continuar con el reclamo de justicia, la familia anunció una serie de actividades que comenzará a las 10 de la mañana y se mantendrán durante toda la jornada.

A las 10 de la mañana, habrá una concentración en Tribunales, que la familia indicó que no se suspenderá pese al clima que axzota a mar del Plata. Mas tarde, a las 11, Lucía será homenajeada en el Senado de la Provincia. A mediodía en tanto, se realizará una intervención en la Corte Suprema de Buenos Aires , en la ciudad de La Plata y en paralelo otra en el Congreso de la Nación. Por último, a las 15:30 habrá una participación en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo con una foto de Lucía.

El asesinato de Lucía Pérez, hace una década, provocó una de las mayores movilizaciones contra la violencia de género en la Argentina. El caso todavía no tiene una sentencia firme que reconozca el femicidio.

Lucía tenía 16 años cuando fue asesinada, el 8 de octubre de 2016, en Mar del Plata, después de haber sido llevada a una casa donde, según se determinó judicialmente, fue drogada y abusada sexualmente.

Desde entonces, el expediente atravesó dos juicios, una absolución que fue anulada, una condena a prisión perpetua y una posterior decisión de la Cámara de Casación Penal bonaerense que quitó la figura del femicidio.

En mayo de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata fijó para Matías Farías una nueva pena de 17 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, que fue unificada con una condena previa por comercialización de drogas, llevando la pena única a 23 años. Esa sentencia no está firme.

Ahora, la familia de Lucía espera que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se expida sobre el recurso que presentó para que vuelva a incorporarse la pena por el femicidio.

vivía con sus padres tenía 16 años y cursaba sus estudios secundarios

Lucía. El 8 de octubre de 2016 salió de su casa y horas después fue llevada a una vivienda del barrio Alfar, alquilada por Farías.

De acuerdo con la investigación, el día anterior la adolescente había conocido a Farías y a Juan Pablo Offidani en las inmediaciones de la Escuela Media N°3, donde ambos se dedicaban a la venta de drogas. Al día siguiente, los dos hombres la trasladaron hasta la casa.

La acusación sostuvo que allí Lucía recibió estupefacientes y fue abusada sexualmente. Luego sufrió una descompensación. Farías y Offidani la llevaron hasta una sala sanitaria de Playa Serena, donde los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos, pero no pudieron salvarla.

La investigación por la muerte quedó desde el comienzo atravesada por distintas hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y por fuertes cuestionamientos a la primera investigación judicial. Con el avance del expediente, Farías y Offidani fueron acusados por el abuso sexual y la muerte de Lucía, mientras que Alejandro Maciel -otro hombre que estaba presente- quedó involucrado por supuesto encubrimiento.