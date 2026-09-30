La familia de Lucía Pérez pidió declarar persona no grata a Juan Pablo Offidani en Mar del Plata

El pedido fue presentado a días de cumplirse 10 años del femicidio de Lucía.

A diez años del femicidio de Lucía Pérez, la familia presentó ante el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon un proyecto de resolución para declarar persona no grata a Juan Pablo Offidani en Mar del Plata.

La iniciativa fue recientemente formalizada y solicita que el expediente sea recibido y girado a las comisiones correspondientes para su tratamiento. El objetivo es que el cuerpo legislativo exprese una posición institucional frente al femicidio y las distintas formas de violencia que atravesaron el caso.

El pedido de la familia de Lucía

Desde la Campaña Nacional Somos Lucía, la familia sostiene que el pedido busca representar una “condena social e institucional” de la comunidad frente al femicidio, la violencia sexual y los hechos que fueron debatidos y acreditados durante el proceso judicial.

La presentación también hace referencia a los hechos vinculados con la comercialización de estupefacientes y a la línea directa con adolescentes en las escuelas secundarias.

La propuesta plantea que el Concejo Deliberante reafirme su compromiso con la prevención y erradicación de las violencias por razones de género, la protección integral de niñas, niños y adolescentes y el acceso a la Justicia.

La familia aclaró en el proyecto que la eventual declaración de persona no grata tendría carácter político y social y que no pretende reemplazar las funciones de la Justicia ni interferir en el tercer juicio o los recursos que están pendientes.

El pedido llega al cumplirse diez años desde el femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en octubre del 2016, un caso que tuvo un extenso recorrido judicial y que generó fuerte conmoción en la ciudad de Mar del Plata.