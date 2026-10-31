Ni enero ni febrero: cuál es el mes de la temporada que tendrá más días de lluvia en Mar del Plata

Diciembre es históricamente uno de los meses con mayor acumulación de lluvias en Mar del Plata y supera, según una serie de registros climáticos, los valores de enero y febrero. El promedio mensual alcanza los 82,67 milímetros, frente a los 74,67 de enero y los 75,33 de febrero. Aunque las diferencias no son demasiado amplias, el dato permite identificar una particularidad del clima marplatense al comienzo de la temporada de verano.

El mes que tendrá más lluvias durante la temporada de verano

La estadística histórica sirve como referencia para quienes planean sus vacaciones y buscan elegir cuándo viajar a la ciudad. Sin embargo, no significa que diciembre tenga necesariamente más jornadas lluviosas ni que las precipitaciones vayan a concentrarse durante las Fiestas. El volumen acumulado mide la cantidad de agua caída, mientras que los días de lluvia representan la frecuencia con la que se registran precipitaciones, incluso cuando son breves.

Las lluvias serán intensas, pero de corta duración.

Para enero y febrero, los valores históricos muestran un comportamiento relativamente parejo. El primero registra un promedio de 74,67 milímetros, mientras que el segundo llega a 75,33. Esto no garantiza que sean meses libres de tormentas: pueden producirse chaparrones intensos en pocas horas y jornadas con precipitaciones que alteren los planes de playa, aunque después vuelva a salir el sol.

A ese panorama se suma el fenómeno de El Niño, que actualmente se encuentra en una etapa de fortalecimiento. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó en octubre que existe una probabilidad superior al 83% de que se mantenga en una fase fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027. De todos modos, esa tendencia global no permite determinar por sí sola cuánto lloverá en Mar del Plata ni anticipar fechas concretas.

El trimestre enero-marzo también presentará precipitaciones.

Por eso, los promedios históricos funcionan como una orientación para organizar un viaje, pero no reemplazan los pronósticos meteorológicos de corto plazo. Diciembre aparece como el mes con mayor acumulación de precipitaciones dentro de los tres meses del verano, aunque enero y febrero también presentan registros significativos. Para quienes buscan aprovechar al máximo las jornadas de playa, lo más conveniente será seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional a medida que se acerque la fecha de salida.