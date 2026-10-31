Un pronóstico que asusta: octubre se despide con lluvias y mucho viento en Mar del Plata

El último sábado de octubre llegó con un panorama de tiempo cambiante en Mar del Plata. La jornada estará marcada por la posibilidad de chaparrones durante la mañana y la tarde, aunque hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura se moverá entre los 12 y los 18 grados, en un día que tendrá momentos de inestabilidad y viento que irá ganando intensidad con el correr de las horas.

Durante la mañana, el termómetro marcará unos 15°C y habrá entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El último sábado de octubre tendrá condiciones cambiantes y un escenario que podría complicar los planes al aire libre.

Por la tarde, los chaparrones podrían volver a estar presentes, con una temperatura que alcanzará los 18°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 10% y el 40%, mientras que el viento rotará al sector este, con velocidades similares a las de la mañana.

El cambio llegará hacia la noche: el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones descenderá al 0%. Sin embargo, el viento será un factor a tener en cuenta, ya que soplará del noreste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Así, Mar del Plata tendrá un sábado con chaparrones en buena parte del día, una tarde templada y una noche sin lluvias, pero con mayor intensidad del viento.