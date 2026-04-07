Taxistas calificaron como "mediocre" la temporada en Mar del Plata

Mar del Plata, como ciudad costera y uno de los destinos más elegidos por el turismo, generaba grandes expectativas de cara a la temporada y a los primeros fines de semana largos del año. Sin embargo, los resultados finales quedaron por debajo de lo previsto.

Durante el verano predominó un turismo de estadías breves y escapadas de fin de semana desde localidades cercanas. Además, el consumo en gastronomía fue moderado y se registró una mayor afluencia en eventos gratuitos.

En este contexto, Pablo Martín Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, declaró en diálogo con 0223: "Fue una temporada mediocre, con muchas más bajas que altas".

A pesar de la mayor cantidad de días disponibles, los fines de semana largos “no han sido como en otros años, cuando se multiplicaba el ingreso. Si bien en algunas ocasiones fue superior, no notamos que haya explotado”.

La excepción se dio durante el fin de semana extra largo de Carnaval, los feriados del 24 de marzo y de Pascua no lograron compensar las pérdidas acumuladas previamente. “Para nosotros, la temporada terminó con un sabor amargo”, sentenció.

Este panorama se replicó en la mayoría de las actividades vinculadas al turismo en la ciudad. Durante Semana Santa, la ocupación promedió el 50%, mientras que el sector gastronómico sostuvo el movimiento, aunque con consumos más contenidos.

Ahora, la expectativa está puesta en los feriados de mayo, con la esperanza de que los visitantes vuelvan a elegir "La Feliz" para vacacionar.