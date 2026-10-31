Peñarol dejó su invicto en Santiago del Estero

En duelo de invictos, Quimsa de Santiago del Estero se quedó con la victoria y le propinó la primera victoria a Peñarol al derrotarlo por 78 a 73, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El partido comenzó con algunas imprecisiones de ambos lados. Saiz sumó cerca del aro para el local, mientras que un doble con falta de Jaime abrió el marcador para Peñarol. La visita encontró efectividad desde el perímetro con Giorgetti y Pérez y, pese a que Rutenberg aportó para Quimsa, el conjunto marplatense cerró el primer cuarto arriba por 19-15.

En el segundo período, Saiz y Rutenberg pusieron al frente a la Fusión, aunque Pérez respondió rápidamente para Peñarol. El ingreso de Méndez, con cinco puntos consecutivos, le dio impulso al equipo dirigido por Victoriano, que mejoró en ambos costados y se fue al entretiempo con ventaja de 38-30.

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Laterza abrió el tercer cuarto con un acierto a distancia para aumentar la diferencia. Peñarol se sostuvo con Jaime y Pérez, pero Quimsa encontró respuestas en Rutenberg y Martínez para mantenerse al frente por 59-50 a falta de diez minutos.

En el último período, Pérez y Guerra volvieron a meter en partido al Milrayitas, que llegó a colocarse a un punto. Quimsa atravesaba un momento de poca efectividad hasta la aparición de Johnson, quien anotó ocho puntos consecutivos y además sumó un tapón sobre Thornton para volver a ampliar la distancia. Peñarol tuvo un último intento de reacción con Vega y Thornton, pero Quimsa terminó de cerrar el partido con un triple de Solanas para quedarse con la victoria por 78-73.