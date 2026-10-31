Guardavidas y deporte solidario: los preparativos para la temporada de verano en Mar del Plata

El próximo domingo 1° de noviembre comenzará el operativo integral de seguridad en las playas del partido de General Pueyrredon, con cobertura a lo largo de los 42 kilómetros de costa y un horario de servicio de 8 a 20. En paralelo, organizaciones vinculadas con el salvamento acuático y el deporte preparan una agenda de actividades para la temporada de verano, con propuestas que combinarán la actividad física y la solidaridad.

Así lo explicó Nahuel Nardone, del Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredon, quien señaló que los preparativos para el inicio del operativo incluyen la puesta a punto de los puestos de trabajo. “Venimos trabajando hace más de un mes con la reposición de las casillas para poder llegar a tiempo y que los guardavidas tengan su refugio ante cualquier complicación climática”, detalló en diálogo con 0223.

Travesía por Mogotes y distintas entidades locales impulsan un calendario de natación y pedestrismo.

El despliegue abarcará todas las playas del distrito y contará con los recursos necesarios para brindar asistencia tanto a residentes como a turistas. En ese sentido, Daniel Mestralet destacó la importancia de garantizar la seguridad en toda la extensión costera. “Va a haber una cobertura total de guardavidas para que cualquier turista, marplatense o batanense pueda acceder a sus playas y sentirse seguro”, sostuvo.

Mestralet también remarcó que el operativo contará con timoneles, botes y embarcaciones, además de dispositivos para facilitar el acceso al mar a personas con discapacidad.

El servicio cubrirá los 42 kilómetros de costa desde el 1° de noviembre.

“Los talleres protegidos y los talleres de discapacidad de Mar del Plata utilizan habitualmente estas bajadas. Para ellos es una forma recreativa de acceder al mar, algo que de otra manera muchas veces no podrían hacer”, explicó.

El deporte, un aliado de los guardavidas

La preparación de la temporada también estará acompañada por una agenda de actividades deportivas impulsada por la ONG Travesía por Mogotes, junto con el Sindicato de Guardavidas y Afines y la Asociación Marplatense de Triatlón y Duatlón.

Marcelo Zanetti, coordinador del operativo de Seguridad en Playa, explicó que el acompañamiento a estas iniciativas forma parte del vínculo histórico entre los guardavidas y las disciplinas acuáticas. “Nosotros, como guardavidas, siempre apoyamos todo lo que es la parte deportiva. En este caso, Travesía por Mogotes tiene un calendario que comenzará en diciembre, y nosotros acompañamos las actividades poniendo especial atención en la seguridad”, señaló.

Zanetti destacó que la práctica deportiva está estrechamente ligada al trabajo cotidiano de los guardavida. “El deporte hace que el guardavidas quiera participar y estar entrenado. La gran mayoría son deportistas, sobre todo en las carreras de aguas abiertas, que es una de las disciplinas que más los apasiona”, afirmó.

Además de la natación en aguas abiertas, mencionó el surf y el kayak entre las actividades que convocan a trabajadores del sector. “Siempre vas a encontrar algún guardavidas vinculado con los deportes acuáticos. Hay muchos que representan al país en salvamento acuático a nivel internacional, y eso le da un valor agregado al trabajo”, agregó.

La preparación de la temporada también estará acompañada por una agenda de actividades deportivas.

Prevención y cuidado de la fauna marina

Otro de los aspectos que forman parte de las tareas cotidianas en las playas es la protección de la fauna marina. En relación con la reciente presencia de ejemplares de elefantes marinos en la costa marplatense, Mestralet explicó que los guardavidas intervienen para mantener una distancia segura entre los animales y las personas.

“Esto lo vemos todos los años. Los mamíferos marinos llegan a la playa durante la temporada y nosotros cercamos el sector para que la gente no se acerque, tanto por una cuestión de seguridad como para evitar que los molesten”, indicó.

Habrá dispositivos para facilitar el acceso al mar a personas con discapacidad.

En ese sentido, advirtió que la curiosidad de los visitantes puede generar situaciones de riesgo para las personas y los animales. “Los turistas se acercan a querer acariciarlos, pero hay que dejarlos tranquilos”, remarcó.

Lanzan el Calendario Deportivo Solidario

En este marco, la ONG Travesía por Mogotes anunció el lanzamiento oficial del Calendario Deportivo Solidario 2026/2027 de Natación y Pedestrismo.

La iniciativa reunirá actividades deportivas previstas para la temporada y buscará fortalecer la articulación entre el deporte, la seguridad en las playas y el compromiso social.

La ONG Travesía por Mogotes anunció el lanzamiento oficial del Calendario Deportivo Solidario.

Durante la presentación también se realizó el nombramiento de destacados deportistas locales como Embajadores Deportivos Plenipotenciarios, una distinción destinada a reconocer sus trayectorias, valores y compromiso con el deporte y la solidaridad.

De esta manera, mientras avanzan los preparativos para garantizar la cobertura de las playas durante la temporada, las organizaciones locales buscan consolidar una agenda que combine prevención, inclusión, competencia deportiva y acciones solidarias.