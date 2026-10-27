Motos de agua y embarcaciones fijas en el mar: así será el operativo de seguridad en playas desde este domingo

Hasta el 7 de marzo, el servicio se brinda desde las 8 hasta las 20.

La Municipalidad informó que el servicio de guardavidas para la temporada 2026/2027 comenzará el 1 de noviembre en las playas de General Pueyrredon con el objetivo de brindar protección a vecinos y turistas que disfrutan de las playas de la ciudad.

El servicio de guardavidas pondrá primera este domingo 1 de noviembre, en el que repuntaría la temperatura.

En ese sentido, el operativo de seguridad se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma:

Del 1 de noviembre de 2026 al 7 de marzo de 2027: de lunes a domingo, de 8 a 20 .

. Del 8 al 21 de marzo: de lunes a domingo, de 8 a 19:30 .

. Del 22 al 31 de marzo: de lunes a domingo, de 8 a 19 .

Además, el servicio contará con tres embarcaciones fijas ubicadas en las playas Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur, así como con motos de agua en la zona de Playa Grande. Estos recursos permiten reforzar las tareas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el mar.

El objetivo es brindar protección a vecinos y turistas que disfrutan de las playas de la ciudad.

Por otra parte, la ciudad dispone de dos playas accesibles públicas: Perla Norte y Playa Horizonte, las cuales permiten promover el acceso y el disfrute de la costa en condiciones de mayor inclusión.

El dispositivo forma parte del operativo de seguridad en playas que el Municipio despliega cada temporada para fomentar el uso responsable de los espacios costeros y brindar mayor seguridad a quienes disfrutan del mar.

Para consultar más detalles sobre el servicio y acceder a recomendaciones de seguridad, se puede ingresar en este enlace.