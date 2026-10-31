Kimberley va: el "Dragón" aprovechó la ventaja deportiva y está en cuartos

El objetivo está cumplido. Kimberley viene haciendo otra gran temporada de Torneo Federal A, con muchos jugadores de la ciudad y con un proyecto que se sostiene en el tiempo en base a trabajo y continuidad, algo poco habitual en el fútbol profesional, y que le da resultados. Este sábado, el "dragón" igualó 1 a 1 con Argentino de Monte Maiz y, por la ventaja deportiva, avanzó a los cuartos de final de la tercera categoría.

Más allá de saber que el empate en Córdoba había sido positivo y que tenía dos resultados para seguir en carrera, siempre miró para adelante y no cambió su forma ni su idiosincrasia. Pelota al piso y mirar el arco rival. La mejor versión se vio en la primera parte, donde superó en todas las líneas a su rival, que nunca pudo tomar el protagonismo para ir por el triunfo que necesitaba.

De no ser por el arquero Alexis Bonet, el equipo marplatense podría haber sacado una ventaja tranquilizadora para encarar el resto del encuentro. El premio, mínimo por la diferencia que hubo, llegó a los 44', cuando Miori metió un centro bajo y Santiago Castillo pagó con gol para ir al vestuario con un poco más de tranquilidad.

En el complemento, empujado por la necesidad y el viento, Argentino fue, aunque le costó muchísimo generar peligro. Kimberley apostó a la posesión de pelota y que el tiempo fuera corriendo.

Cuando no pasaba demasiado, la visita le puso dramatismo a la tarde. Mal control de Vázquez, asistencia de González y definición de Tejeda para sellar la igualdad y darle emoción al tramo final, cuando restaban 13' más el descuento.

Pero la realidad es que lo único que generó eso fue el resultado, porque Argentino estaba a un gol de llevarse la clasificación, pero Kimberley nunca le dio opción, se defendió bien sin replegarse de más, no sufrió y está entre los ocho que buscarán acompañar a San Martín de Formosa en la máxima categoría del ascenso.



