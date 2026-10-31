Quilmes se trajo un triunfazo de Bahía Blanca

Quilmes festejó ante Unión Bahía como visitante por 65-56 tras dominar en la primera mitad y terminar padeciendo por momentos el partido en el cierre. Lorenzo fue la goleadora y Botta la MVP del encuentro que se disputó en el estadio "Manu Ginóbili".

​​​​​ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El primer cuarto fue determinante en el devenir del juego. Quilmes dominó defensivamente, cortó línea de pase y jugó cada 1x1 ganando predominantemente y con ajustes claros. Pasó a comandar 7-0 y estiró a una diferencia de +14 con el correr del periodo. Unión Bahía se mostró muy atada, sufrió sus 7 pérdidas y el 33% de campo en el global. Además, Quilmes corrió bien la cancha, aprovechó desajustes en la última línea de su rival, y con Cordara y Barrionuevo (13 pts entre ambas), las marplatenses cerraron 26 - 14.

Poco cambió en el segundo cuarto. Quilmes mantuvo la ventaja, y una defensa exigente en la primera línea, aunque comenzó a ceder en ofensiva. Unión Bahía levantó con Tombesi como eje (11 pts, 6 rebotes) y un buen ingreso de Larrasolo para revolucionar la ofensiva y darle otro aire a las locales. Bahía padeció sus números y Quilmes volvió a acelerar. Sagardoy y Lorenzo fueron determinantes, sumado a otro pasaje exitoso en defensa y dejando el juego 38 - 25.​​​​​

Unión Bahía mejoró en el partido. Si bien las marplatenses mantuvieron su ritmo y determinación con Barrionuevo y los chispazos de Sancisi (la máxima fue de 17 pts), las bahienses fueron levantando vuelo. Roldán y Alves tuvieron una mayor presencia, ganaron el rebote y Quilmes falló seguido. Leguizamón mejoró en la conducción, sumado a Larrasolo y Sorzini dando una mano. Los locales encontraron ciertos espacios, ganaron en sacrificio y diferentes conexiones más un doble final de Alves recortando a 59 - 49.

El final contó con cierto suspenso. Quilmes no pudo salir de su momento gris, continuó fallando cerca del canasto, no pudo correr tampoco y atrás empezó a tener ciertos desajustes. Larrasolo clavó un triple y la diferencia pasó a ser solo de cinco puntos. Hubo un momento decisivo de Quilmes tras un parcial de 8-0 con un 2+1 enorme de Barrionuevo, aunque Unión Bahía nunca tiró la toalla. Alves recortó con un triple, y más allá del bombazo siguiente de Lorenzo, las bajas por lesión de Sancisi y Barrionuevo casi cambian la historia.

Los locales presionaron, recuperaron seguido y con un 6-0 (60 - 53) se pusieron en juego. Quilmes apenas anotó, Unión sacó faltas y siguió en juego. Merino aportó un par de libres sumado al reloj como aliado y los marplatenses celebraron finalmente.