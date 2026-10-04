Mar del Plata pedalea: 25 mil personas le ponen color a una nueva edición de la Caravana de la Primavera

Mar del Plata vive este domingo una verdadera fiesta sobre dos ruedas. La 66ª edición de la Caravana de la Primavera ya está en marcha y alrededor de 25 mil personas recorren las calles de la ciudad en bicicleta, en una jornada marcada por el entusiasmo, el encuentro y el espíritu familiar.

Desde temprano, el buen tiempo se convirtió en un aliado perfecto para la celebración. La concentración comenzó por la mañana en Matheu y Jujuy, donde poco a poco las calles comenzaron a llenarse de bicicletas, familias, chicos, jóvenes y grupos de amigos preparados para compartir una nueva edición de esta tradicional propuesta.

Con familias enteras y grupos de amigos de todas las edades, la tradicional celebración se desarrolla este domingo bajo el lema “Juntos, levantemos la mirada”.

A las 9, los participantes emprendieron el recorrido que este año tiene como lema “Juntos, levantemos la mirada”. La caravana avanzó por Matheu, avenida Independencia, avenida Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores, rumbo al Centro Scout Mar del Plata.

La postal que deja el paso de la caravana es la de una ciudad poblada de bicicletas y alegría: familias completas pedaleando juntas, amigos que se reencuentran y participantes de todas las edades que se suman a una de las jornadas más convocantes del calendario marplatense.

Con buen tiempo y un clima festivo la bicicleteada pasa por distintos puntos de la ciudad.

Un día para compartir

La organización está a cargo de los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, que año tras año impulsan esta celebración que combina actividad al aire libre, encuentro comunitario y recreación.

Una vez en el Centro Scout, los participantes tendrán un momento para descansar, almorzar y recuperar energías antes de emprender el regreso. Allí también habrá puestos de comidas, bebidas y helados, además de distintos emprendimientos marplatenses que se suman a la jornada.

La organización está a cargo de los jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo

La propuesta se completa con shows, canchas de fútbol y actividades recreativas, pensadas para que el encuentro pueda disfrutarse en familia más allá del recorrido en bicicleta.

Después del descanso, la caravana retomará su camino de regreso por la costa hasta avenida Luro. El recorrido culminará en el Monumento al General San Martín, donde está previsto el acto de clausura alrededor de las 16:30.

Con miles de bicicletas avanzando por las calles, familias enteras disfrutando del domingo y una ciudad acompañando el paso de la caravana, Mar del Plata vuelve a celebrar la llegada de la primavera a puro pedal. Una tradición que, edición tras edición, mantiene intacta su capacidad de reunir a generaciones enteras en una misma fiesta.