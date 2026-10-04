Lo balearon en la pierna y un amigo lo llevó al hospital

Un hombre de 30 años que fue baleado en circunstancias no establecidas cuando caminaba en inmediaciones de Monte Varela fue atendido por personal médico en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el herido fue trasladado por un amigo en horas de la tarde al hospital desde la zona de Gascón y Cetz, en el barrio Coronel Dorrego, con una herida de arma de fuego en uno de sus tobillos.

Un amigo lo ayudó a llegar al Higa desde Gascón y Cetz.

En cumplimiento de los protocolos vigentes, los profesionales que lo atendieron dieron aviso al Destacamento policial que funciona en el Higa, pero el herido no quiso dar datos de lo sucedido ni instar acción penal alguna.

“Sin el alta médica se retiró del hospital por sus propios medios”, confirmaron las fuentes consultadas.