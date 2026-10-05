Horror: encontraron un dedo humano atado con alambre frente a un bar

Un estremecedor hallazgo sacudió la tranquilidad matutina de Neuquén y generó conmoción entre los comerciantes del microcentro. La insólita secuencia se conoció cuando las trabajadoras de una conocida cafetería llegaron para iniciar su jornada y advirtieron una presencia macabra sobre la vereda. El hecho derivó en un inmediato despliegue policial para intentar descifrar el origen de la extremidad.

Cómo fue el macabro hallazgo frente a un bar

Las empleadas del local "Santorini Coffee Store", ubicado en la calle Arturo Illia al 220, descubrieron horrorizadas que sobre el suelo descansaba una falange amputada. La extremidad se encontraba visiblemente sujetada mediante un trozo de alambre, lo que encendió todas las alarmas por la posible intencionalidad del hecho. Sin salir de su asombro, el personal notificó a los servicios de emergencia de la zona.

No hubo víctimas de amputaciones registradas en centros de salud.

Minutos después de la llamada, peritos de la División Criminalística de la Policía provincial cercaron el perímetro para levantar rastros biomecánicos en el lugar. Las primeras diligencias se centraron en determinar el tiempo que llevaba el dedo a la intemperie y si pertenecía a un adulto. El caso quedó formalmente bajo la órbita de la fiscalía de turno a cargo de la doctora Guadalupe Inaudi.

La investigación judicial se mueve por estas horas entre el desconcierto y una serie de interrogantes que los pesquisas intentan responder a contrarreloj. "Se dispuso una serie de medidas para intentar establecer el origen del hallazgo", explicaron fuentes vinculadas al expediente judicial. Hasta el momento no existen reportes de denuncias por personas desaparecidas o víctimas de amputaciones recientes en los centros médicos cercanos.

El dedo estaba situado en las afueras del bar.

Entre las medidas dispuestas, las autoridades analizan exhaustivamente las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para reconstruir cómo llegó el resto biológico hasta allí. Los investigadores confían en que las imágenes de los domos urbanos permitan identificar quién arrojó la pieza sobre la vereda. El análisis genético de laboratorio resultará clave para intentar identificar a quién pertenecía el tejido mutilado.