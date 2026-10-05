Buenas noticias: apareció la joven que era intensamente buscada en Mar del Plata
La mujer había salido de noche a ver a su novio pero nunca llegó a su casa. Se desactiva la búsqueda por averiguación de paradero.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Afortunadamente apareció Zaida Elizabeth Aguirre (26), la joven que había desaparecido el pasado martes 29 de septiembre, cuando se fue de la casa de una amiga, en el barrio Las Lilas y luego mantuvo durante varios días el celular apagado.
En un primer momento sus allegados estaban muy preocupados porque la joven solía comunicarse con sus más íntimos, avisando donde estaba. “Me dijo que iba a ver a un chico, pero luego me enteré que nunca llegó a su casa. Ella vive conmigo hace un mes y medio y nunca hizo algo así”, contó días atrás su amiga Daiana.
Este lunes, la mujer confirmó a 0223 que Zaida apareció en buen estado de salud. “Ella está bien y ya dimos aviso a las autoridades”, expresó.
La semana pasada su familia había hecho la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría decimosegunda.
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