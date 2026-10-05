Buenas noticias: apareció la joven que era intensamente buscada en Mar del Plata

La denuncia por averiguación de paradero había sido radicada en la comisaría decimosegunda. Foto ilustrativa: 0223.

Afortunadamente apareció Zaida Elizabeth Aguirre (26), la joven que había desaparecido el pasado martes 29 de septiembre, cuando se fue de la casa de una amiga, en el barrio Las Lilas y luego mantuvo durante varios días el celular apagado.

En un primer momento sus allegados estaban muy preocupados porque la joven solía comunicarse con sus más íntimos, avisando donde estaba. “Me dijo que iba a ver a un chico, pero luego me enteré que nunca llegó a su casa. Ella vive conmigo hace un mes y medio y nunca hizo algo así”, contó días atrás su amiga Daiana.

La denuncia por averiguación de paradero había sido radicada en la comisaría decimosegunda. Foto ilustrativa: 0223.

Este lunes, la mujer confirmó a 0223 que Zaida apareció en buen estado de salud. “Ella está bien y ya dimos aviso a las autoridades”, expresó.

La semana pasada su familia había hecho la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría decimosegunda.