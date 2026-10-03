Van a representar a Mar del Plata en Brasil y buscan sponsors para poder cumplir el sueño

El equipo de competencia de Academia Sueños se prepara para viajar a Brasil y participar del Sudamericano LIBRAF.

Hay viajes que empiezan mucho antes de subirse a un micro o a un avión. Para un grupo de gimnastas de Mar del Plata, el desafío de competir en Brasil comenzó hace tiempo, con entrenamientos, competencias y distintas acciones para reunir el dinero necesario para llegar a la competencia internacional.

El equipo de competencia de gimnasia aeróbica de Academia Sueños se prepara para viajar a Brasil durante octubre y participar del Sudamericano LIBRAF, que tendrá actividades en las ciudades de Porto Alegre y Canoas.

La delegación marplatense formará parte de la competencia y llevará la representación de la ciudad a un escenario internacional. Pero, detrás de la preparación deportiva, aparece otro desafío: conseguir los fondos para hacer posible el viaje.

Por eso, las gimnastas y sus familias iniciaron distintas acciones para reunir el dinero necesario y ahora buscan sumar a comercios y empresas que quieran acompañarlas como sponsors.

Una marca para acompañar el viaje

La propuesta que lanzaron es concreta. Las empresas que quieran colaborar pueden adquirir un espacio de sponsor por $50.000. A cambio, el nombre y el logo de la marca tendrán presencia en una lona de 1 metro por 3 metros que acompañará a la delegación durante el viaje. Además, el equipo explicó que la lona será utilizada para las fotografías que realicen durante la experiencia y que esas imágenes serán compartidas posteriormente en redes sociales, con las marcas que se sumen.

La iniciativa apunta así a transformar el acompañamiento económico en una forma de visibilizar a los comercios y empresas que decidan apostar por el deporte local. Para las gimnastas, el objetivo es llegar a Brasil con la tranquilidad de haber podido reunir los recursos necesarios para afrontar el viaje y concentrarse en lo que sucede sobre la pista.

La disciplina, que va tomando cada vez más fuerza, tuvo este año su Campeonato Sudamericano en Buenos Aires, donde participaron representantes de distintos países de la región. Ahora será el turno de estas marplatenses de preparar las valijas, llevar el nombre de la ciudad a Brasil y buscar apoyo para que el viaje pueda hacerse realidad.