Salió de noche a ver a su novio pero nunca llegó a su casa: la buscan desesperadamente

Zaida Elizabeth Aguirre, de 26 años, fue vista por última vez el 29 de septiembre en el barrio Las Lilas.

Una familia marplatenses y la policía busca desesperadamente a Zaida Elizabeth Aguirre (26), una joven que fue vista por última vez el 29 de septiembre cuando se fue de la casa de una amiga, en el barrio Las Lilas y sus allegados hicieron una denuncia a la comisaría decimosegunda por averiguación de paradero.

“Este martes ella había salido a las 2 de la mañana y volvió a casa a las 9 de la noche. Comió, cargo el teléfono media hora, se bañó, se secó el pelo y se fue tipo 11 de la noche. Me dijo que iba a ver a un chico, pero luego me enteré que nunca llegó a su casa. Ella vive conmigo hace un mes y medio y nunca hizo algo así. Y hablé con su hermana y me contó que si bien era muy salidora, siempre avisaba donde estaba”, contó Daina, amiga de Zaida.

En diálogo con 0223, la joven señaló que desde ese momento, su celular está apagado. “Cuando hice una publicación en Facebook, alguien nos dijo que había visto a una chica así en la guardia del Hospital Interzonal. Pero fuimos y no era”, aseguró.

Zaida es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo rojizo, de 1.65 metros de altura, de ojos marrones y posee tatuajes que rezan la inscripción “Dante” y “Natalia” en el brazo derecho e izquierdo respectivamente. Tiene piercings en pómulo y nariz lado izquierdo. Posee redes sociales. Al momento de su desaparición, vestía buzo color lila, calza negra y zapatillas blancas.

Zaida Elizabeth Aguirre, de 26 años, fue vista por última vez el 29 de septiembre en el barrio Las Lilas.

Cualquier información para dar con su paradero, favor de comunicarse al 911 o al 223 4251256.