Rufino viajará a la India: el niño de 7 años con parálisis cerebral logró reunir el dinero para su tratamiento

Estará en la India hasta el 8 de noviembre con la primera parte del tratamiento.

Rufino es un niño balcarceño de 7 años con parálisis cerebral. Desde julio, su familia lanzó una campaña para juntar fondos y poder viajar a la India, donde accederá a un tratamiento con Cytotron, una terapia que podría mejorar su calidad de vida.

La búsqueda para conseguir este turno no comenzó con la campaña, sino dos años antes, cuando la familia conoció este tratamiento a través de una película. “Estuvimos buscando este turno dos años, esta entrevista con Biren, que es el representante de la clínica. Conseguimos ese turno y en julio pudimos acceder a esa oportunidad. Comenzamos con una colecta el 17 de julio”, comentó Jenifer, la mamá de Rufino, en diálogo con 0223.

“El tratamiento se basa en tres ciclos, que son tres meses que tenemos que viajar separados a la India. Estamos ilusionados, con mucha fe para ver cómo repercute. Todos los niños responden distinto, Rufi tiene parálisis cerebral y no todos tienen la misma respuesta con el tratamiento”, comentó la mamá del niño.

El primer ciclo comenzará el 6 de octubre y se extenderá hasta el 8 de noviembre. Luego, tendrán que volver dos veces más, con tres meses de distancia entre cada viaje.

Gracias a la ayuda solidaria de las personas que colaboraron y de los medios y espacios que difundieron la campaña, lograron reunir gran parte del dinero necesario para el tratamiento.

“Los medios nos ayudaron un montón: radios, televisión, medios locales, medios nacionales. La verdad es que agradecemos a todos por ayudarnos tanto, por hacer que la historia de Rufi se viralice para poder conseguir la ayuda que necesitamos”, comentó Jenifer con emoción a 0223.

La campaña continúa

El tratamiento cuesta alrededor de 90 mil dólares y todavía les falta conseguir 25 mil dólares para completar la última instancia. Por el momento, la familia logró reunir el dinero necesario para cubrir el primer ciclo.

“El segundo viaje se estima que lo tengamos que hacer en enero y el tercer viaje en abril. Esos turnos todavía no los tenemos, nos los dan en la clínica una vez finalizado el primer ciclo. Seguimos con la colecta, todos por Rufino, a seguir avanzando con esta gran oportunidad”, expresó la mamá del niño.

Quienes quieran seguir colaborando pueden hacerlo a través de la cuenta del Banco Provincia a nombre de Jennifer A. Guridi: “todosxrufino” (alias en pesos) y “todosxrufinodolares” (en dólares).