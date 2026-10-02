Murió Ricardo Soulé, el hombre que transformó la Biblia en Rock

Fue un hombre clave en la historia del rock nacional

Ricardo Soulé, el guitarrista, fundador y principal compositor de Vox Dei falleció este viernes a los 76 años, en el sanatorio en el que estaba internado por complicaciones en su salud.

El el creador de himnos que marcaron a fuego la historia del rock argentino había publicado un comunicado en sus redes sociales el 11 de septiembre informando sobre su estado de salud y cancelando sus compromisos musicales.

"Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna", escribieron sus hijos en la cuenta oficial de Instagram.

En la misma línea aseguraron: "Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor.



Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor".

"Los detalles de la despedida serán comunicados en breve", cerraron.

Fue un hombre clave en la historia del rock nacional

Nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes, comenzó desde muy joven a construir una trayectoria que lo convertiría en uno de los nombres fundamentales de los primeros años del rock argentino.

En 1967, junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy, formó Mach 4. Dos años más tarde, la banda adoptó el nombre de Vox Dei, grupo con el que Soulé escribiría algunas de las páginas más importantes de la historia del género.

En 1970 Vox Dei editó Caliente, su primer álbum, que incluyó "Presente (El momento en que estás)", una de las canciones más reconocidas de la banda.

Un año después llegó La Biblia, una obra conceptual que se convirtió en uno de los discos fundamentales del rock argentino. Soulé tuvo un papel central en su composición y fue responsable de canciones como "Génesis" y "Libros sapienciales".