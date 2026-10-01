Oktoberfest eterno en Brewhouse

"Los Eternos", el grupo de cumbia que surgió en Mar del Plata por iniciativa de un grupo de amigos será el encargado de ponerle música a la primer fecha del Oktoberfest de Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4800) este viernes desde las 21 con entrada gratis.

Luego de realizar sus Fiestas Eternas en diversos puntos de la ciudad, "Los Eternos" harán bailar, junto a Junior a todo el público al ritmo de la cumbia.

Los eternos se presentan este viernes

El conjunto musical, formado en 2018, actualmente cuenta con 1000 shows. A lo largo de su carrera realizaron presentaciones en eventos privados, festivales nacionales y provinciales.

Con el paso de los años, la banda logró consolidarse dentro de la industria musical y actualmente cuentan con un público fiel que los sigue en cada función.

Estuvieron entre otros eventos, en la presentación de los Juegos Evita 2018 y 2019, en el Festival Marea 2022, en el cierre de torneos nacionales, en el show de cierre del Enduro y la Fiesta Eterna en Vorterix y Gap. Incluso realizaron una gira por Europa donde fueron parte de 47 shows.

Como cada show en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, las entradas se encuentran a la venta a través de cultutickets.com. Además, durante toda la noche habrá barra de tragos, canillas de cerveza y footrucks para disfrutar con una variada propuesta gastronómica.