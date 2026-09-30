La Joaqui le pidió al público que le permita "ser dueña de su futuro"

La Joaqui volvió a hablar de su separación en las redes sociales. Contó que a pesar de la desilusión con Luck Ra elige amar y que por eso se animó a vivir una historia con Tiago PZK. “Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo”, remarcó.

Tras el extenso descargo, se viralizó una explicación que dio días atrás en TikTok, donde una seguidora le preguntó “cómo se pudo desenamorar de un día a otro”. Sin vueltas, la cantante enumeró las actitudes del músico cordobés que la llevaron a arrancárselo del corazón rápidamente.

“En realidad no fue de un día para el otro. Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas. Pero supongo que el ”un día para el otro" le queda más cómodo a la narrativa", disparó sin especificar detalles.

“Hoy puedo agradecer lo hermoso y reconocer lo que me hizo daño. Las dos cosas pueden ser verdad y convivir. Se decidió formar parte de mi pasado. Yo finalmente pude aceptar esa decisión y hoy incluso puedo agradecerla. Ahora les pido que me permitan ser dueña de mi futuro”, escribió en las redes.

También les pidió a sus seguidores frenar con los mensajes de odio hacia el cuartetero: “Ojalá podamos regalarnos una última forma de respeto y dejar de utilizar nuestros nombres para seguir lastimándonos y permitir que lo que alguna vez fue amor finalmente descanse”.

Por último, lanzó: “Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo. Si quieren apoyarme, les pido que no ataquen a nadie de mi parte, ya que tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa. Los amo”