Influencer y esquiadora profesional: quién era la turista francesa que murió por una avalancha en El Chaltén

Juliette Willmann, la mujer francesa que murió atrapada en una avalancha en el Cerro Crestón de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, no era una simple turista.

La mujer de 29 años, quien realizaba una excursión de esquí de travesía junto a su esposo, Pierre-Idris Mehdi (30), tenía una importante trayectoria como esquiadora profesional en su país y había competido en diferentes lugares del mundo. Por su lado, su pareja pudo ser rescatada y aunque sufrió lesiones, fue declarado fuera de peligro.

Juliette y Pierre se encontraban en la Patagonia desarrollando su actividad y, dos días antes, habían completado el ascenso y descenso del cerro Madsen, otra montaña de la zona de El Chaltén, de poco más de 1.800 metros de altitud.

La esquiadora francesa fue hallada debajo de un metro y medio de nieve.

En esa ocasión, el clima ya había representado un ligero obstáculo para los planes del matrimonio que, luego de llegar a la cima, debió demorar la bajada hasta que las condiciones mejoraron, “el sol salió y las nubes desaparecieron”, como contó ella en su último posteo en Instagram.

Este martes se encontraban en el sector de mayor altura del escarpado Cerro Crestón, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, cuando ocurrió el desprendimiento. Según el informe del Ministerio de Seguridad, la masa de nieve arrastró a la pareja alrededor de 400 metros montaña abajo y Willmann Willmann quedó sepultada a un metro y medio de la superficie.

Ya desde antes de que llegaran las patrullas oficiales, un grupo de esquiadores que se hallaba en la zona comenzó a excavar para desenterrar a las víctimas y cuando hallaron a la esquiadora francesa, ya había fallecido.

Quién era la turista

Juliette Agatha Elena Willmann nació en Marsella, Francia, a orillas del Mar Mediterráneo, pero pasó casi toda su vida en pueblos de montaña. Durante su infancia vivió en el Valle de Ubaye, junto a los Alpes del Sur que separan el territorio francés del noroeste de Italia, y más tarde fijó su residencia en Chamonix, uno de los principales epicentros del montañismo mundial, donde se encuentra el Monte Blanco.

La pareja de Willmann logró ser rescatada y se encuentra fuera de peligro.

Siempre practicó deportes de diverso tipo, incluyendo judo, running, mountain bike, rugby y, principalmente, esquí de competición.

Tras concentrar su actividad en el esquí de montaña, alcanzó la élite del deporte al clasificarse para el Freeride World Tour, el circuito internacional más exigente de la disciplina, en el cual compitió de manera oficial entre las temporadas 2019 y 2022.

Además de competir, la joven se desempeñaba profesionalmente como instructora de esquí y también generaba contenido en redes sociales, con más de 33.000 seguidores en Instagram que recibían novedades constantes sobre sus ascensos y travesías.

La última noticia que publicó fue, precisamente, el relato luego del descenso del cerro Madsen. “La Patagonia nos regala lo mejor”, sostuvo en esa publicación, y dijo que ella y Pierre eran “muy afortunados de estar en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble”.