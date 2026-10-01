Tragedia y horror: hallaron muerta a una nena de 11 años y detuvieron a toda su familia

El cuerpo de la menor había sido hallado por su abuela.

Un conmocionante hecho sacude a la localidad de Berazategui tras el hallazgo sin vida de Nerea Geraldine Pereira, una nena de 11 años. El trágico suceso se descubrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle 19 al 1500, luego de un llamado de emergencia al 911. La menor fue encontrada por su abuela en el baño del domicilio y los primeros indicios apuntaban a un posible suicidio.

Por qué se produjo el cambio drástico en el rumbo de la causa

Sin embargo, el informe preliminar de los médicos forenses cambió por completo el rumbo de la causa al detectar lesiones compatibles con violencia física. Los peritos constataron la presencia de golpes en la espalda de la víctima, signos de hemorragia interna e indicios de abuso sexual previo. Ante estos resultados alarmantes, la fiscalía cambió la carátula inicial y ordenó una serie de medidas de urgencia sobre el entorno más cercano.

La abuela de la nena también fue detenida.

La Justicia dispuso la detención inmediata de cuatro integrantes del grupo familiar conviviente mientras se analizan las responsabilidades en el hecho. Entre los aprehendidos se encuentran la madre de la nena, su abuela y dos de sus tíos maternos, todos acusados bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte. Los investigadores no descartan modificar la imputación hacia figuras penales más graves a medida que avancen los peritajes complementarios.

Las primeras declaraciones recolectadas en el barrio señalaron la existencia de fuertes conflictos y discusiones cotidianas entre la menor y su madre. La fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la UFI N° 3 de la zona, ordenó preservar la escena para levantar rastros y tomar testimonio a los vecinos de la cuadra. El cuerpo de la nena permanece en la morgue judicial para completar los estudios anatomopatológicos correspondientes.

La joven estaba ahorcada dentro del baño.

El caso generó un profundo impacto en la comunidad de la zona a la espera de definiciones sobre la situación procesal de los arrestados. La Subdelegación de Investigaciones local continúa analizando los teléfonos celulares secuestrados para reconstruir las últimas horas de la víctima dentro de la vivienda. La causa avanza con hermetismo mientras se recopilan pruebas clave para determinar cómo ocurrieron las agresiones previas.