Se le cayó un ventanal encima y murió desangrada en su casa

Un accidente doméstico en la ciudad de Córdoba se cobró la vida de una mujer de 84 años y conmovió por completo al barrio Alto Palermo. En la noche del jueves un ventanal del techo de su vivienda se desprendió sobre ella y la mató.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 21:00 en una casa ubicada en Pasaje Alameda al 2100, en la zona noroeste de la ciudad capital. La empleada doméstica se encontraba en la planta alta de la vivienda, pero al escuchar los gritos bajó rápidamente y se encontró a la mujer descompensada.

El impacto le provocó una profunda hemorragia con importante pérdida de sangre. Llegó a gritar auxilio, pero pocos minutos después del accidente tuvo un paro cardiorrespiratorio y ya nada se podía hacer por ella.

La empleada fue quien dio aviso a la Policía tras encontrarla herida. Cuando las autoridades acudieron al domicilio, constataron la trágica muerte de la mujer.