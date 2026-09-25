Tragedia en la ruta 226: identificaron a la joven motociclista que murió en el accidente

El accidente se registró alrededor de las 20 del miércoles a la altura del kilómetro 16, en dirección a Balcarce.

La tragedia una vez más se apoderó de las rutas argentinas y, en este caso, identificaron a la motociclista que murió en la noche de este miércoles después de colisionar contra la parte trasera de un camión en la ruta 226, entre Mar del Plata y Balcarce.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro se registró alrededor de las 20 cuando, en circunstancias que son materia de investigación, la víctima y otra joven circulaban en una moto Mondial negra en dirección a la localidad vecina e impactaron contra el semirremolque de un Scania, a la altura del kilómetro 16.

La víctima fatal fue trasladada al Higa y a pesar del trabajo de los profesionales, murió horas más tarde.

Como consecuencia del impacto, las motociclistas fueron asistidas inicialmente por personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de Los Padres hasta la llegada de un equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), que se encargó del traslado hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende.

La conductora del rodado de menor porte ingresó con politraumatismos de consideración e inconsciente, y a pesar del esfuerzo del personal médico, horas más tarde informaron que había perdido la vida.

El accidente ocurrió alrededor de las 20 a la altura del kilómetro 16 de la ruta 226.

Tiempo después, las autoridades confirmaron la identidad de la fallecida en la ruta 226 como María José Acosta Aguirre, una joven de aproximadamente 28 años.

En cuanto a su acompañante de 23 años, ingresó lúcida y consciente y permanece estable con fracturas costales y en ambas muñecas. Por el momento se desconoce si llevaban el casco colocado al momento del accidente.