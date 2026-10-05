Picadas, choque, disturbios y una mujer grave: impactante siniestro en San Juan y Rivadavia

Dos vehículos particulares protagonizaron un fuerte choque este domingo por la noche en la esquina de San Juan y Rivadavia, que dejó como saldo varias personas heridas y una mujer trasladada en grave estado al un hospital privado de la ciudad.

Una Ford Ranger y un Ford Fiesta fueron los coches que participaron del accidente que ocurrió cerca de las 11, cuando la camioneta circulaba por San Juan e impactó contra el Fiesta, que atravesaba la avenida Rivadavia. Por la violencia de la colisión, el auto terminó sobre la vereda.

De acuerdo a los datos aportados por fuentes oficiales a 0223, en el Fiesta viajaban cinco personas: el conductor, una mujer y tres menores. En tanto, en la Ranger se trasladaban el conductor, su padre y otros familiares.

Tras el impacto se desplegó un importante operativo en la zona. Dos ambulancias del SAME y alrededor de 11 móviles policiales llegaron hasta el lugar para asistir a los heridos y controlar la situación.

Una de las mujeres que viajaba en el Fiesta sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un hospital privado de la ciudad, mientras que el resto de las personas involucradas recibió asistencia médic: en total fueron cuatro los heridos.

Mientras se realizaban las tareas de asistencia, dos testigos aseguraron que los vehículos venían "corriendo picadas" y que circulaban a alta velocidad antes de llegar al cruce. La situación se volvió todavía más tensa minutos después del choque, cuando comenzaron a llegar numerosos allegados a las personas involucradas. En ese contexto se produjeron disturbios y discusiones entre quienes habían arribado al lugar y los responsables del choque, por lo que los efectivos que trabajaban en el lugar tuvieron que solicitar refuerzos.

La Policía intervino para contener la situación mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes y se intentaba determinar la mecánica del accidente. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor de la Ranger, con resultado negativo.

A su vez, durante el procedimiento un hombre de 28 años fue demorado por desobedecer las indicaciones del personal policial e interferir en las tareas de asistencia médica. Intervino la UFI N.º 11 y el Juzgado Correccional.