Video indignante: asaltaron a un niño en plena tarde, lo encerraron con una moto y le robaron la bicicleta

Asaltaron a un niño en plena tarde: lo encerraron con una moto y le robaron la bicicleta

Un niño de 11 años fue víctima de un robo cuando circulaba en bicicleta por el barrio El Gaucho. El hecho ocurrió durante la tarde, cuando dos delincuentes que se movilizaban en una moto lo interceptaron y, en cuestión de segundos, lograron quedarse con su rodado.

El episodio ocurrió alrededor de las 16, en la zona de 12 de Octubre y Mac Gaul. El menor andaba por la calle cuando los dos hombres se acercaron a bordo de una motocicleta y le cerraron el paso para impedirle continuar.

En ese momento, el acompañante descendió de la moto y se dirigió directamente hacia el niño. Sin posibilidad de escapar, el adolescente levantó los brazos y se bajó de la bicicleta, en una clara muestra de que no iba a oponer resistencia ante los delincuentes.

"Me pidió salir a dar una vuelta porque el día estaba lindo y a los minutos lo asaltaron", contó la madre en diálogo con 0223. Tras la situación, el nene "sigue muy asustado. No suele andar en la calle, es un chico normal que quería disfrutar el día".

En el video al que tuvo acceso 0223 se observa cómo el asaltante toma rápidamente la bicicleta y se aleja junto a su cómplice, que escapó a bordo de la moto. Toda la maniobra se concretó en apenas unos segundos.

La situación generó una rápida reacción entre los vecinos. Uno de ellos salió a los gritos para intentar auxiliar al menor y evitar que los delincuentes escaparan, aunque no consiguió detenerlos.

La están vendiendo online

Pero la investigación tuvo luego otro dato llamativo. Quienes siguieron el caso aseguraron haber encontrado la bicicleta publicada a la venta en Marketplace, una situación que podría aportar una nueva pista para intentar identificar a quienes participaron del robo y recuperar el rodado.

Tras el robo, los residentes expresaron su indignación y malestar por los episodios de inseguridad. Por este motivo, exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto y brinden más patrullajes en la zona para evitar que estos robos sigan en aumento.