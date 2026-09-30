Compró un auto hace una semana, lo estacionó en el centro y se lo chocaron: el conductor huyó

Un joven compró un Ford Focus hace apenas una semana, lo estacionó en una zona céntrica y al regresar lo encontró chocado y notoriamente dañado por otro vehículo. Una cámara de seguridad registró al culpable.

El desafortunado episodio ocurrió el sábado pasado alrededor de las 14:30 en España y Belgrano, donde Facundo Gómez dejó su rodado de color blanco sobre mitad de cuadra y otro auto lo embistió de costado.

Como resultado del impacto, el auto sufrió abolladuras en el guardabarros trasero izquierdo, la puerta trasera y el guardabarros delantero derecho, además de ralladuras en el lateral y el paragolpe, al que arrancó junto al espejo.

Conforme a la filmación de un gimnasio de la cuadra, fue el conductor de un Fiat Uno Way el que pegó un volantazo y con su costado derecho estropeó el vehículo del joven de 25 años. Tras el contacto, continuó su rumbo como si nada hubiera sucedido.

Las ralladuras que sufrió el Ford Focus que el jove había adquirido hace una semana.

Ese video es el que le permitió conocer qué había sucedido, por lo que comenzó a difundirlo para hallar al responsable y exigirle que se hiciera cargos de los gastos del arreglo. Cualquier información, se puede comunicar al 2236 86-8200.