Milei participará del Coloquio de IDEA: políticos y empresarios se reunirán en Mar del Plata para discutir el rumbo del país

Luego de idas y vueltas, se confirmó que el presidente Javier Milei participará del 62° Coloquio de IDEA, que comenzará este miércoles en Mar del Plata. Aunque no estará físicamente en la ciudad porque viajará a París, la Casa Rosada trabaja para que el mandatario tenga una participación a distancia en el principal encuentro empresario del país.

La intención del Gobierno era llegar al Coloquio con sus principales ministros y contar con un discurso presencial de Milei. Sin embargo, la agenda internacional del Presidente modificó los planes: durante los mismos días, el Presidente viajará a Francia acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo; Justicia, Juan Bautista Mahiques; Salud, Mario Lugones; y Desregulación, Federico Sturzenegger.

El encuentro comenzará este miércoles y tendrá como eje una mirada de largo plazo sobre la economía.

La alternativa será que el mandatario participe desde París mediante una videoconferencia, en una intervención que permitirá mantener al Gobierno como uno de los protagonistas del encuentro que reunirá en Mar del Plata a empresarios, gobernadores y dirigentes políticos.

Mar del Plata será el escenario del debate empresario

El 62° Coloquio de IDEA comenzará este miércoles a las 14 y tendrá como eje la consigna “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. A diferencia de otras ediciones, el encuentro buscará poner el foco en una mirada de largo plazo y no solamente en la coyuntura económica inmediata.

La pregunta que atravesará las jornadas será cuáles son las condiciones que necesita la Argentina para transformar sus oportunidades en crecimiento sostenido durante los próximos 20 años.

La consigna será “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

Para ello, se analizarán experiencias como las de Israel, Irlanda y Uruguay, con especial atención en las reglas de juego que permitieron a esos países atravesar distintos períodos políticos y sostener sus procesos de desarrollo.

Las jornadas estarán organizadas en cuatro grandes ejes:

El mundo y las megatendencias: inteligencia artificial y transición energética.

Pilares de la estabilidad: seguridad jurídica e inversiones.

Competitividad estructural: infraestructura y reforma impositiva.

Desarrollo y talento: combate a la informalidad y educación tecnológica.

Bullrich estará en Mar del Plata

Mientras el Presidente estará en París, quien sí participará presencialmente del Coloquio será la senadora Patricia Bullrich, que se encuentra en un momento particular en la interna con LLA.

La senadora Patricia Bullrich estará presente en Mar del Plata.

La ausencia de Milei y de buena parte de su gabinete también tendrá impacto en la presencia de gobernadores. Varios mandatarios provinciales acompañarán al Presidente durante su viaje a Francia.

En Mar del Plata ya confirmaron su participación Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). A ese grupo también podría sumarse Claudio Vidal, de Santa Cruz.

Qué espera el empresariado del Gobierno

El encuentro tendrá lugar en un contexto en el que existe un mayor consenso entre buena parte de los asistentes sobre los principales lineamientos del programa económico del Gobierno.

Las jornadas estarán organizadas en cuatro grandes ejes.

La discusión estará puesta en cómo sostener la estabilidad y avanzar sobre las condiciones estructurales necesarias para atraer inversiones. El presidente del Coloquio y director de IDEA, Fabián Kon, coincidió con uno de los principales postulados del Gobierno al afirmar: “La disciplina fiscal no es negociable”.

Sin embargo, la preocupación empresaria no se limita a las variables macroeconómicas. Entre los principales desafíos aparecen la inestabilidad institucional, la carga impositiva, la informalidad y la necesidad de mejorar las condiciones para invertir.

La discusión estará puesta en cómo sostener la estabilidad.

“Los resultados muestran una expectativa favorable, pero también una mirada realista sobre los desafíos que todavía enfrenta la economía”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

Según Mignone, la mayor estabilidad macroeconómica representa una oportunidad para avanzar hacia reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario y en la lucha contra la informalidad.

Así, con Milei participando desde París, empresarios, gobernadores y dirigentes se encontrarán en Mar del Plata para discutir no solamente el rumbo económico actual, sino también qué condiciones necesita la Argentina para transformar sus oportunidades en inversión y crecimiento durante los próximos 20 años.