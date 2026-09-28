El dólar mayorista comenzó la semana a la baja, luego de encadenar cuatro subas al hilo y alcanzar el pasado viernes un nuevo máximo nominal. Pese a esto, se consolidó por encima de los $1.520 en un mercado que mantuvo la atención puesta sobre la demanda de cobertura y el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (Bcra).

En este contexto, el tipo de cambio mayorista se ubicó a $1.524,5, al marcar un retroceso de $1. En la semana anterior, acumuló una suba de $11, equivalente al 0,7%. Así, quedó a 25,73% del techo de la banda cambiaria, que hoy quedó establecido a $1.916,74.

Los bonos en dólares volvieron a caer en Wall Street

El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.545,12 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

El dólar mayorista retrocedió tras cuatro subas al hilo, pero se consolidó por encima de los $1.520

El dólar CCL cerró a $1.621,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.3%. El dólar MEP cerró a $1.550,21 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.616,87.