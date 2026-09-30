El dólar cedió en el último día de septiembre: a cuánto cerró este miércoles

El dólar oficial registró su tercera caída consecutiva este miércoles 30 de septiembre, en medio de un fuerte salto en el volumen de operaciones.

El tipo de cambio mayorista cedió $5 en esta rueda, hasta los $1.517. De este modo, en el mes avanzó 0,6%, de punta a punta, cuando las proyecciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) parecen anticipar una tenue aceleración respecto de agosto, cuando el referencial creció 1,7%.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.538,33 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.612,49 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP cerró a $1.543,84 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.606,92.