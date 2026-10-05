Dos hermanos murieron en la Ruta 3 mientras regresaban de un torneo de fútbol

Una verdadera tragedia ocurrió este domingo por la noche en la Ruta Nacional 3, en cercanías de la localidad de Garayalde, en Chubut, cuando dos hermanos de 28 y 30 años, oriundos de Trelew, murieron en un brutal choque.

Ambas víctimas fatales viajaban en un Volkswagen Gol junto a una tercera pasajera, de 22 años, quien permanece internada en terapia intensiva. Los tres regresaban de un torneo de fútbol disputado en Comodoro Rivadavia.

En este sentido, el jefe de la Unidad Regional de Comodoro, Cristian Mulero, confirmó este lunes por la mañana, en el programa Buen Día Comodoro de ADNSUR, que los dos hombres fallecidos eran hermanos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:20, a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta Nacional 3. El Volkswagen Gol chocó de frente contra uno de los camiones involucrados y quedó completamente destruido.

Tanto los hermanos, de apellido Díaz, como la joven que los acompañaba habían viajado desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia para acompañar a un menor a un torneo de fútbol infantil. El niño forma parte de las divisiones inferiores de Racing de Trelew.

El accidente involucró al Volkswagen Gol y a tres camiones. La violencia de la colisión provocó la muerte de los dos hermanos y dejó graves daños en el automóvil.

Asimismo, Mulero describió la mecánica del accidente: “Un choque frontal, fue un impacto muy violento, teniendo en cuenta que es un vehículo de menor porte contra un camión que por la inercia del propio peso causó lesiones y estragos en lo que es el vehículo y en la humanidad de las personas”.

Uno de los camioneros también resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Hasta el momento no hay imputados ni detenidos

Tras el accidente se inició una investigación para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por el momento, el conductor del camión involucrado permanece internado y no fue detenido. “No hay ninguna directiva por parte de la Fiscalía acerca del conductor del camión. Si bien todavía está internado, fuera de peligro, en observaciones, no hay ninguna disposición por el momento”, sostuvo Mulero.