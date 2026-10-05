Robo de película en Chubut: entraron por un ventiluz y se llevaron millones de una inmobiliaria

Una inmobiliaria sufrió un robo millonario y aún investigan cómo los delincuentes sabían del dinero. (Créditos: Diario Jornada)

Una inmobiliaria del centro de Trelew, en Chubut, sufrió un robo premeditado durante el fin de semana, cuando delincuentes ingresaron por el ventiluz del local y se llevaron dos notebooks y una importante suma de dinero. Según estiman desde la Policía, el monto total rondaría entre 5 y 8 millones de pesos, aunque los damnificados indicaron que podría haber ascendido hasta los 10 millones.

El hecho se conoció recién este lunes por la mañana, cuando una empleada de limpieza ingresó al edificio para cumplir con sus tareas y se encontró con la escena del robo.

Un comisario informó que se habría concretado un robo por entre cinco y ocho millones de pesos. (Créditos: Diario Jornada)

Fuentes policiales confirmaron que el local había cerrado el viernes a última hora de la tarde y que los delincuentes ingresaron en algún momento durante el fin de semana. El dinero correspondía al cobro de comisiones de dos o tres inmuebles y todavía se encontraba sin depositar.

Ingresaron por un ventiluz: "Habrán sido de contextura delgada"

Según las primeras actuaciones, el o los intrusos habrían accedido por la parte trasera del inmueble, a través del ventiluz de una pequeña ventana.

El reducido tamaño de la abertura fue uno de los primeros indicios que tuvo la Policía para orientar la investigación y establecer cómo pudieron ingresar los delincuentes.

Imagen ilustrativa de un ventiluz, por donde, según las primeras informaciones, habrían ingresado los ladrones.

“Habrán sido de contextura delgada los que han ingresado”, dedujo el jefe policial al referirse a los posibles autores, en diálogo con ADNSUR.

Además, indicó que los delincuentes habrían utilizado una escalera para llegar hasta el sector elevado del inmueble. Algunas versiones periodísticas señalaron que podrían haber accedido desde un patio interno.

Por el momento, la Policía no pudo determinar si actuó una sola persona o si se trató de un grupo.

Asimismo, personal de la Policía Científica realizó las primeras pericias y determinó que los autores habrían utilizado guantes para evitar dejar huellas.