Escondió más de 30 dosis de cocaína en una lámpara de bajo consumo
La descubrieron durante un procedimiento de identificación en el barrio Belgrano. Quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán.
Por Redacción 0223
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Una mujer de 32 años que escondió en una lámpara de bajo consumo 33 envoltorios con clorhidrato de cocaína fue aprehendida por personal policial en el barrio Belgrano durante un procedimiento de rutina.
Fue personal de la comisaría undécima el que interceptó a la mujer en Azopardo y Yapeyú y halló la lámpara oculta entre sus prendas que contenía una sustancia blanquecina.
“El test orientativo dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína, por lo que fue aprehendida y la droga secuestrada”, informaron autoridades policiales.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Estupefacientes ordenaron la notificación de la imputada por el delito de tenencia simple de estupefacientes y su alojamiento en la Unidad Penal Nº 50 de Batán.
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