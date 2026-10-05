Abrieron un auto para robar: un detenido y un prófugo
Sucedió el domingo a la tarde. Tiene 26 años. Los elementos robados estaba en otro auto.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 26 años que junto a otro sujeto abrieron un auto estacionado en Olavarría al 3400 para robar elementos de su interior fue aprehendido el domingo a la tarde por personal policial.
Fue personal del Comando de Patrullas el que aprehendió al acusado de abrir el Fiat Cronos en Sarmiento entre Primera Junta y Saavedra.
Durante el procedimiento se identificó un Chevrolet Corsa vinculado al aprehendido y con una orden de requisa secuestraron elementos reconocidos por el damnificado, además de herramientas, guantes, llaves, ruedas, dinero, prendas de vestir y teléfonos celulares.
Desde la fiscalía de Flagrancia se dispuso la aprehensión del imputado y las actuaciones correspondientes. Los elementos sustraídos fueron restituidos al damnificado.
Leé también
Temas
Lo más
leído