Abrieron un auto para robar: un detenido y un prófugo

Un hombre de 26 años que junto a otro sujeto abrieron un auto estacionado en Olavarría al 3400 para robar elementos de su interior fue aprehendido el domingo a la tarde por personal policial.

Fue personal del Comando de Patrullas el que aprehendió al acusado de abrir el Fiat Cronos en Sarmiento entre Primera Junta y Saavedra.

Durante el procedimiento se identificó un Chevrolet Corsa vinculado al aprehendido y con una orden de requisa secuestraron elementos reconocidos por el damnificado, además de herramientas, guantes, llaves, ruedas, dinero, prendas de vestir y teléfonos celulares.

Desde la fiscalía de Flagrancia se dispuso la aprehensión del imputado y las actuaciones correspondientes. Los elementos sustraídos fueron restituidos al damnificado.