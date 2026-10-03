Jugaban al "papi", les robaron las billeteras y les gastaron casi 200 mil pesos

Una mujer de 43 años acusada de sustraer bolsos y celulares a personas que se encontraban en una cancha de pádel y fútbol fue aprehenedida por personal policial y quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán.

A partir del rastreo de uno de los celulares y las características aportadas por una de las víctimas, los efectivos localizaron a la sospechosa en inmediaciones de las calles San Juan y Alberti.

Durante el procedimiento se secuestraron cinco bolsos, documentación, cuatro celulares, mercadería de perfumería y seis latas de cerveza.

"Se estableció que la imputada habría realizado compras por $177.750 utilizando tarjetas pertenecientes a una de las víctimas", informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de Flagrancia y la de Delitos Económicos ordenaron la notificación de la formación de causa y su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.