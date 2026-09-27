“El problema llegó”: advierten que la falta de camas y la crisis de las clínicas ya impactan en la salud de Mar del Plata

El sistema de salud de Mar del Plata atraviesa un momento complejo, caracterizado por la falta de camas de internación, las dificultades de financiamiento de las clínicas privadas y la demanda creciente al sistema público.

En esa línea, el presidente del Distrito 9 de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba) Jorge Soria advirtió que se trata de un problema que se viene gestando desde hace muchos años y que actualmente muestra su mayor intensidad.

En diálogo con Extra FM 102.1, Soria explicó que la ciudad perdió una gran cantidad de camas de internación durante las últimas décadas, mientras que la población creció y las prestaciones médicas se volvieron más complejas.

Además mencionó entre las instituciones que dejaron de funcionar al Sanatorio Central, Clínica Libertad, Clínica Modelo y el Hospital Español. “Esas son camas que no existen en el sistema, cuando la población aumentó al doble y cuando las prestaciones se van complejizando", puntualizó.

Para Soria, uno de los principales problemas del sistema de salud está vinculado con las dificultades que atraviesan IOMA y PAMI. Sostuvo que los atrasos en los pagos y en la actualización de los aranceles impactan sobre las clínicas que reciben a sus afiliados: “El financiador es el propio prestador que tiene que atender al paciente, operarlo, darle de comer, lavarlo, toda la atención, y todo eso lo va a gastar en 60 días y por ahí no lo cobra todo”.

Algunas instituciones dejaron de atender determinadas obras sociales y los pacientes terminaron recurriendo al sistema público. “Los hospitales públicos se sienten sobrecargados indudablemente”, afirmó Soria, quien remarcó que el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata recibe gran parte de la demanda.

También señaló que este problema excede a Mar del Plata y que tiene alcance nacional. Según indicó el dirigente, las cámaras que representan al sector vienen manteniendo reuniones con autoridades nacionales para plantear alternativas y trabajar sobre un proyecto de ley destinado a abordar la crisis del sistema.

Una solución a futuro

Soria opinó que la posibilidad de que Mar del Plata avance hacia la creación de un Hospital Municipal es una alternativa que debería estudiarse, pero que no resolvería por sí sola la situación en lo inmediato.

“Hay que dividir lo inmediato con lo que se puede pensar por el futuro”, sostuvo el presidente y planteó que primero deberían garantizarse las condiciones adecuadas para que las obras sociales cumplan con sus prestadores y en paralelo hacer un diagnóstico sobre las necesidades sanitarias de la ciudad.

“No hace falta hacer un hospital faraónico como una pirámide de 300 camas”, expresó Soria y consideró que podría pensarse en una institución con un buen primer nivel de atención, diagnóstico e internación de segundo nivel, complementada con servicios de mayor complejidad.

Lo que sí, para Soria la necesidad de tomar medidas no admite mucha demora: “El problema llegó”. Y sintetizó: “Se venía anunciando, esto va a pasar, y esto llegó. Y si no se arregla, puede empeorar”.