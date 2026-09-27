El insólito final de una fuga: quedó atrapado entre dos medianeras y terminó detenido después de una hora y media

El sujeto detenido por la policía en Villa Gesell era buscado por la justicia.

Un hombre se negó a identificarse durante un control policial, intentó escapar a pie y terminó atrapado entre dos medianeras en Villa Gesell. Para poder retirarlo del lugar fue necesaria la intervención conjunta de efectivos policiales y Bomberos Voluntarios, que trabajaron durante aproximadamente una hora y media.

El episodio ocurrió durante la tarde en la zona de Paseo 122 entre Avenidas 13 y 14, donde personal policial llevaba adelante un control y detectó al hombre, quien se negó a brindar su identidad.

Ante esta situación, el sujeto comenzó a correr e intentó escapar, por lo que los efectivos iniciaron un seguimiento. Durante la huida ingresó a un sector de difícil acceso y quedó atrapado entre las medianeras de una propiedad.

Como no podía salir por sus propios medios, se solicitó la colaboración de Bomberos Voluntarios. A partir de ese momento, policías y bomberos trabajaron en conjunto durante alrededor de una hora y media hasta conseguir extraerlo del lugar.

Una vez liberado, el hombre fue trasladado para realizar el correspondiente control médico y posteriormente derivado a la Comisaría 4ª, donde quedó detenido.

Según se informó, sobre el hombre pesaba una orden de detención vigente emitida por el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, en el marco de una causa en la que se investigan hechos de privación ilegal de la libertad, daños, lesiones leves, amenazas y desobediencia.