No pudo robarle a una mujer y se descartó de dos armas

Un joven de 21 años que intentó asaltar a una mujer con otros dos cómplices fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas quienes aprehendieron al joven en la calle Lasalle al 1300 minutos después que una mujer denunciara un intento de robo en Constitución y Bélgica.

Durante el cacheo preventivo los oficiales secuestraron un revólver calibre .32 largo, con numeración suprimida, una munición y una vaina servida.

Posteriormente, con testigos, se estableció que había arrojado otra arma sobre el techo de una vivienda cercana: allí encontraron una pistola calibre .22 marca Tala, también con numeración suprimida.

Desde la fiscalía de Flagrancia dispusieron la notificación de causa por tentativa de robo agravado, tenencia y portación ilegal de armas de fuego y adulteración de numeración registrable.

El aprehendido, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.